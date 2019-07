Stabilimento balneare abusivo a Porto Ulisse. Denunciato ispicese

Continuano i controlli ed i sequestri della Capitaneria di Porto di Pozzallo nelle spiagge libere per garantirne la libera fruizione a tutti i bagnanti, turisti e cittadini. Nuovi sequestri di attrezzature balneari sono stati eseguiti sulla spiaggia libera di Porto Ulisse in territorio di Ispica. Tra le attrezzature sequestrate: ombrelloni, lettini, sdraio e gazebo in legno.

Un ispicese è stato denunciato per avere autonomamente occupato un tratto di spiaggia libera, istituendo un vero e proprio stabilimento balneare abusivo, senza alcuna autorizzazione. L’operazione effettuata ha consentito di ripristinare la libera fruizione di circa 400 mq. di spiaggia.