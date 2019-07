Il sindaco Schembari incontra i residenti di Pedalino ogni martedì

Il Sindaco di Comiso, Maria Rita Schembari, incontra i cittadini di Pedalino ogni martedì nella frazione, presso gli uffici della Delegazione Comunale di via Salso, dalle ore 09.00 alle ore 12.30. Lo ricorda lo stesso sindaco che ha avviato già lo scorso giugno questi incontri.

“Ho preso questa decisione a seguito di tantissime richieste pervenutemi. Inoltre, Pedalino per quanto riguarda la mia amministrazione, ha lo stesso peso e lo stesso valore di Comiso. Pertanto, sarò presente ogni settimana, nel giorno e negli orari stabiliti, fino alla fine del mio mandato, salvo naturalmente impegni istituzionali improrogabili, per evitare che i pedalinensi si spostino per venire al palazzo del Municipio di Comiso” dichiara il sindaco.