Proroga Cava dei modicani, conferenza di servizi a Ragusa

E' stata indetta una conferenza di servizio per la proroga della gestione della discarica di Cava dei Modicani. Il Commissario straordinario del Libero Consorzio Comunale di Ragusa, Salvatore Piazza, ha fissato per lunedì 29 luglio alle ore 11, la conferenza dei servizi per l’emissione di un provvedimento di autorizzazione per la gestione della discarica dei rifiuti non pericolosi di Cava dei Modicani.

La precedente ordinanza commissariale scade il prossimo 31 luglio e alla luce di questa scadenza il Commissario straordinario della SRR Ato 7 Ragusa Bartolo Giaquinta ha chiesto al Commissario dell’ex provincia di Ragusa Salvatore Piazza di indire la convenzione dei servizi per procedere ad un’eventuale ordinanza di proroga e anche i sindaci dei comuni di Scicli, Modica ed Ispica avevano fatto richiesta in tal senso. Il Commissario Piazza ha già avanzato richiesta di parere per possibile proroga all’Arpa Sicilia, Struttura Territoriale di Ragusa, e all’Asp 7 di Ragusa.