Nuovo pensionamento all'ex provincia di Ragusa

In pensione Fabrizio Ciamponi, già presidente della Cooperativa ‘Progetto Lavoro’ e responsabile del servizio di portineria. In questi giorni nell’ex provincia di Ragusa si succedono le feste di commiato dei dipendenti che hanno raggiunto i limiti d’età per andare in pensione o hanno scelto liberamente questa opzione sfruttando la nuova legge della ‘quota 100’.

Uno di questi è Fabrizio Ciamponi, 64 anni, che dal 1 agosto va in pensione e lascia così il suo avamposto della sede centrale di viale del Fante. Era il responsabile del servizio di portierato, il primo dipendente che si incontrava facendo ingresso nel Palazzo della Provincia. Assunto nell’ottobre 1997 insieme altri colleghi iscritti nella Cooperativa ‘Progetto lavoro’ di cui è stato il legale rappresentante per espletare i servizi di portineria e custodia degli stabili dell’ex provincia di Ragusa, Ciamponi poi è stato stabilizzato il 1 aprile 2008 con un contratto a tempo indeterminato. Ora sfruttando ‘quota 100’ ha deciso di ‘anticipare’ la pensione e si è accommiatato dai colleghi con una sobria festa di congedo.