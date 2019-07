Istituto Quintino Cataudella di Scicli: ecco le novità

Si trasforma l’Istituto Quintino Cataudella di Scicli: da Servizi per l’agricoltura e sviluppo rurale in enogastronomia e ospitalità alberghiera. Il Commissario straordinario del Libero Consorzio Comunale di Ragusa, Salvatore Piazza, ha deliberato in tal senso accogliendo la proposta del dirigente scolastico, del collegio dei docenti e del Consiglio d’Istituto.

A partire dall’anno scolastico 2020/21 il corso attualmente vigente di Istituto Professionale Servizi per l’agricoltura e lo sviluppo rurale cambierà in un percorso di istruzione secondario nell’indirizzo di “Istituto Professionale Enogastronomia e Ospitalità alberghiera”. Il nuovo corso verrà ospitato presso i locali del plesso dell’Istituto Tecnico Agrario di contrada Bommacchiella, ristrutturato di recente grazie ai fondi del Pon Fesr Asse II, ed è già dotato di aule e laboratori necessari per l’avvio e il funzionamento del nuovo indirizzo di studi come le cucine e gli strumenti di trasformazione dei prodotti agroalimentari ed è in grado di ospitare fino a 15 classi.