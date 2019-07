Assegnata la Spiga verde al Comune di Ragusa

La FEE premia anche per il 2019 il Comune di Ragusa assegnando la bandiera “Spighe Verdi”. Si tratta di un importante riconoscimento che ogni anno viene conferito dalla FEE Italia in collaborazione con Confagricoltura, che premia i comuni italiani che hanno saputo mettere in atto politiche di gestione sostenibili del territorio.

Per il Comune di Ragusa, unico ente siciliano a ricevere il prestigioso riconoscimento su 42 comuni italiani premiati, era presente alla cerimonia di consegna delle bandiere, tenutasi ieri a Roma presso la sede nazionale di Confagricoltura, il vicesindaco e assessore allo Sviluppo Economico Giovanna Licitra. “Abbiamo appreso la notizia dell’assegnazione della bandiera “Spighe Verdi” con molta soddisfazione – afferma il vicesindaco – Per la seconda volta da quando l’amministrazione Cassì si è insediata, il Comune di Ragusa si candida e si aggiudica questo importante riconoscimento della FEE.

L'ambito riconoscimento è un onore ed un impegno a rafforzare le pratiche di produzione sostenibile nel territorio, incentivando la produzione ed il consumo di prodotti alimentari di qualità, sostenendo le imprese che si impegnano in questa direzione. Essere l’unico Comune in Sicilia ad avere ottenuto la bandiera “Spighe Verdi” – rimarca la dott.ssa Licitra – ci attribuisce anche il compito di coinvolgere altre amministrazioni a noi vicine per far sì che possa aumentare in futuro il numero dei comuni siciliani nella lista della FEE”.