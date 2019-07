Festival delle arti marziali a Pozzallo

E’ in programma venerdì 26 luglio a Pozzallo la settima edizione del festival delle arti marziali. L’appuntamento, promosso dal comitato provinciale Csen Ragusa, si tiene a partire dalle 21,45 al lungomare Pietrenere di Pozzallo. A sostenere l’iniziativa l’assessorato comunale allo Sport. Sette maestri metteranno in vetrina i proprio allievi nel contesto delle rispettive discipline.

I maestri presenti saranno: Tonino Giannì per il karate; Christian Pediglieri per il ju jitsu: Salvo Roccasalvo per il karate; Gigi Scatà sempre per il karate; Carmelo Tumino per le tecniche di difesa personale; Emanuele Schininà per il pugilato; Oriana Serra per il judo. “Un appuntamento ormai diventato tradizionale – commenta il presidente provinciale Csen Ragusa, Sergio Cassisi – che mette in evidenza le peculiarità delle varie scuole che partecipano”.