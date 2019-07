Dieta dello yogurt per dimagrire subito: menù settimanale

La dieta dello yogurt per una settimana può far dimagrire fino a 3 kg. E’ una dieta idelae in estate poiché si basa sul consumo di alimenti freschi e facili da preparare che vanno affiancati allo yogurt.

La dieta dello yogurt per dimagrire subito in una settimana una dieta ipocalorica non adatta a tutti. ma vediamo cosa si mangia nella dieta dello yogurt per dimagrire fino a 3 kg in una settimana in un esempio di menù completo, giorno per giorno. Lunedì: colazione con un bicchiere d'acqua fresca, 300 g di yogurt magro e un tè verde senza zucchero. Spuntino: due fette di ananas. Pranzo: brodo vegetale e uno yogurt magro. Spuntino:300 g di yogurt magro e un tè verde. Cena: 300 g di yogurt magro, un minestrone di verdura e una tazza di camomilla.

Martedì: colazione con un bicchiere d'acqua fresca con il succo di un limone, 300 g di yogurt magro, un cucchiaio di fibre, tè leggero. Spuntino: una fetta di melone. Pranzo: 300 g di yogurt magro, un brodo vegetale e una porzione di frutta fresca. Merenda: yogurt magro e un tè leggero. Cena: pesce alla griglia, insalata mista, una spremuta di arancia e un panino integrale. Mercoledì: colazione con un bicchiere d'acqua fresca, 300 g di yogurt magro, un cucchiaio di fibre e un tè leggero. Spuntino: due fette di ananas. Pranzo: 300 g di yogurt magro, un brodo vegetale e frutta in macedonia senza zucchero. Spuntino: 300 g di yogurt magro, un tè leggero e frutta. Cena: pesce, insalata mista, un panino integrale e una spremuta d' arancia.

Giovedì: colazione con un bicchiere d'acqua fresca, 300 g di yogurt magro, un cucchiaio di fibre e un tè leggero. Spuntino: una macedonia senza zucchero.Pranzo: 300 g di yogurt magro, un brodo vegetale e frutta fresca. Merenda: 300 g di yogurt magro, un tè leggero e frutta fresca. Cena: pesce alla griglia, insalata mista, un panino integrale e una spremuta d' arancia. Venerdì: colazione con un un bicchiere d'acqua fresca con il succo di un limone, 300 g di yogurt magro, un cucchiaio di fibre e un tè leggero. Spuntino: una fetta di anans. Pranzo: 300 g di yogurt magro e abbondante macedonia di frutta senza zucchero. Merenda: una tisana al finocchio. Cena: pesce alla griglia, insalata mista, un panino integrale, una spremuta d' arancia e una camomilla o una tisana al finocchio.

Come facciamo sempre nelle diete pubblicate sul nostro sito raccomandiamo di chiedere il parere del proprio medico o di uno specialista prima di seguire qualsiasi dieta o regime alimentare dietetico soprattutto se si soffre di varie patologie tra cui il diabete. Infine ricordiamo che la dieta va sempre elaborata e preparata da un medico specialista in base alle singole caratteristiche della persona. Lo yogurt è stato oggetto di vari studi negli anni. Tra questi quello di alcuni nutrizionisti dell'Università del Tennessee dal quale è emerso che una dieta con lo yogurt permette di sciogliere i rotolini sui fianchi e snellire velocemente il punto vita. I ricercatori hanno scoperto che mangiare yogurt mentre si è a dieta rende il menù più efficace.

Il segreto è nel calcio contenuto, di cui i latticini sono ricchi, che spinge le cellule adipose a bruciare i grassi in eccesso invece che ad immagazzinarli. Per dimostrarlo, i ricercatori hanno messo a dieta due gruppi di volontari, di cui uno consumava ogni giorno almeno 3 vasetti di yogurt magro, mentre l’altro no. Dai dati elaborati è emerso che la perdita di peso e di centimetri sul punto vita è stata ben 6 volte superiore nei soggetti che mangiavano yogurt. Inoltre i soggetti del primo gruppo avevano mantenuto tono muscolare perdendo massa grassa e non massa magra, come di solito avviene nel corso di diete. Il motivo di questo successo è che lo yogurt magro è praticamente privo di grassi rispetto ad altri latticini e sazia con poche calorie.