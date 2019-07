Whatsapp, in incognito e senza restrizioni: ecco come

WhatsApp, ha un nuovo trucco molto interessante per chattare in incognito grazie al quale è possibile leggere i messaggi da invisibili e senza aggiornare neanche l’ultimo accesso. C’è da dire però in questo caso che ha portando questa modifica, anche voi non potrete più sapere quando gli altri utenti sono entrati per l’ultima volta.

Se volete invece passare ugualmente inosservati e senza alcun tipo di conseguenza sulla vostra attività, esiste un'applicazione che si chiama Unseen. Grazie a questa soluzione potrete leggere al di fuori di WhatsApp i messaggi che vi sono appena arrivati, evitando di entrare in chat. Grazie al mancato accesso all’applicazione ufficiale, non si aggiornerà nemmeno il vostro ultimo accesso all'applicazione.