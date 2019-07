Salvini: parole di Conte? mi interessano meno di zero

"Mi alzo la mattina per andare al ministero, alle 11 incontrero' il ministro della Famiglia sul caso di Bibbiano, mi pagano lo stipendio per risolvere le cose. Mi e' sembrato strano che il presidente Conte, senza che nessuno glielo avesse chiesto, sia andato in Aula come se ci fosse la necessita' di trovare degli Scilipoti di turno per non andare a casa".

Lo ha detto il vicepremier e ministro dell' Interno, Matteo Salvini, ospite di "Radio anch'io" su Radio1 Rai, tornando su un passaggio dell'intervento di ieri del premier Giuseppe Conte al Senato, quando si e' detto pronto a tornare in Aula se matureranno le condizioni per la cessazione dell'incarico. "Non e' un problema che mi tocca, io finche' posso fare le cose sto al governo. Le parole di Conte? Si offende se dico che mi interessano meno di zero? Allora la mia risposta e' questa", ha aggiunto Salvini rivolgendosi al conduttore che gli chiedeva se si sentisse rassicurato dalle parole del premier.

