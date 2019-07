Mattarella: il Quirinale non compie scelte politiche

"Il Quirinale non compie scelte politiche. Queste competono alle formazioni politiche presenti in Parlamento, necessariamente all'insegna della chiarezza, nel rispetto della Costituzione". Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel corso della cerimonia del Ventaglio al Quirinale.

"Il presidente della Repubblica e' chiamato dalla Costituzione al dovere di garantire funzionalita' alla vita istituzionale nell'interesse del nostro Paese. L'arbitro non puo' non richiamare al rispetto del senso delle istituzioni e ai conseguenti obblighi, limiti e doveri", ha aggiunto. Il capo dello Stato ha parlato anche di Unione Europea. "Si e' registrata una grande partecipazione" alle ultime elezioni europee, "la piu' alta di questo secolo, con quel voto si apre una fase nuova, con una diffusa richiesta di cambiamento neo confronti dell'Europa". E ha ammonito: "Non c'e' futuro al di fuori dell'Unione Europea".

(ITALPRESS)