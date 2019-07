Fincantieri, nel primo semestre ricavi in crescita e ordini record

Con ricavi in crescita per il settimo semestre consecutivo, i risultati del primo semestre realizzati da Fincantieri riconfermano il trend positivo di crescita dal punto di vista commerciale, produttivo ed economico e sono in linea con il Piano industriale 2018-2022.

I ricavi e proventi al 30 giugno, pari a 2.837 milioni, segnano un +12,3% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. L'Ebitda e' pari a 215 milioni (183 milioni nel primo semestre 2018) con un'incidenza sui ricavi e proventi pari al 7,6% in miglioramento rispetto al 7,3% del 30 giugno 2018. L'Ebit e' pari a 137 milioni rispetto ai 118 milioni dell'analogo periodo dell'anno precedente con un Ebit margin pari al 4,8% (4,7% nel primo semestre 2018). Il risultato del periodo si attesta su un valore positivo pari a 12 milioni (15 milioni al 30 giugno 2018).

Il risultato di pertinenza del Gruppo e' positivo per 16 milioni, rispetto a un utile di 21 milioni dello stesso periodo del precedente esercizio. Nei primi sei mesi il Gruppo ha registrato un livello record di nuovi ordini pari a 6.627 milioni rispetto a 2.388 milioni del corrispondente periodo del 2018, con un book to bill ratio (nuovi ordini/ricavi) pari a 2,3 (0,9 al 30 giugno 2018).

