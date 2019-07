Conte: maggioranza alternativa o un mio partito? solo fantasie

L'incontro con Salvini e Di Maio? "Cosa buona e giusta". Cosi', con una battuta, il premier Giuseppe Conte, fuori da Palazzo Chigi prima dell'inizio dell'incontro con i sindacati.

Quanto alle dichiarazioni di questa mattina del vice premier Salvini, Conte taglia corto: "Non le ho lette ne' ho visto il video, ma che io possa andare in Parlamento a cercare una maggioranza alternativa, quando invece e' chiaro che andrei per rispetto delle Istituzioni e dei cittadini, e' una cosa fantasiosa cosi' come che voglia fondare un partito. Non facciamo i peggiori ragionamenti della Prima Repubblica, voliamo alto", ha chiosato il premier.

