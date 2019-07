Finanziato il presidio Territoriale di Assistenza di Pozzallo

Finanziato con i fondi dell’ex art. 20 della legge 67/1988 il Presidio Territoriale di Assistenza di Pozzallo. L’importante opera, oggi finanziata per un importo complessivo di 2.375.000 euro, fu inserita nel Documento Unico di Programmazione degli Investimenti Sanitari in Sicilia nel 2012 dall’allora Deputato Regionale del PD, ora Sindaco di Pozzallo, Roberto Ammatuna.

Dopo tanti anni si è ormai in dirittura d’arrivo e l’opera sarà realizzata nello spazio di fronte la piscina comunale in via Follerau, recentemente sgomberata, bonificata e recintata, ossia in un’area particolare del territorio comunale (accanto al Centro COM, al Porto e a due passi dalla zona industriale). Il P.T.A. di Pozzallo è una delle 2 opere finanziate in Provincia di Ragusa ed è di gran lunga quella con il finanziamento più importante. All’interno del P.T.A. verranno allocati il Presidio Territoriale di Emergenza (P.T.E), la guardia medica e gli ambulatori specialistici.

Ancora una volta la città di Pozzallo usufruisce di un importante finanziamento pubblico. A giorni ci sarà un incontro del Sindaco Roberto Ammatuna con il Direttore dell’A.S.P. Angelo Aliquò per definire tempi e modalità dell’incarico da conferire al tecnico progettista.