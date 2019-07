Iniziano a Scicli le conversazioni del Brancati

Con Agnese Virgillito iniziano venerdì 26 luglio a Scicli le "Conversazioni" del "Brancati". Inizia la quinta edizione con Giuseppe Pitrolo alle 21.30 che dialogherà in via Aleardi con Agnese Virgillito, giornalista d’inchiesta, sul suo nuovo giallo: “Agnese fuma la pipa”. La Virgillito, lavora per Mattino 5 e per Pomeriggio Cinque.

Ha scritto il noir “L’alone della luna. Cronaca di una lucida follia” (Edizioni Greco, 2007), sulla strage del 2 maggio 2003 ad Aci Castello, nella quale furono uccise cinque persone. Specializzata in cold case, si occupa quotidianamente di fatti di cronaca: con le sue inchieste ha contribuito a far riaprire casi come quello di Valentina Salamone; ha seguito e approfondito l'omicidio di Eligia Ardita e del piccolo Lorys Andrea Stival; e, ancora, delle misteriose scomparse della piccola Denise Pipitone e di Roberta Ragusa. “Jasmine fuma la pipa” (Siké) è un noir mediterraneo che nasce con l’intento di raccontare i profondi contrasti tra la bellezza dei luoghi e la malvagità dei misfatti.

Le “Conversazioni” in piazzetta Aleardi continueranno lunedì 5 Agosto alle 21.30, con Angelo Manenti, che parlerà con Guglielmo Palazzolo e G. Pitrolo della propria autobiografia, “Nadie me quita lo bailado”, fra la Scicli di Chiafura, il Sud America e il Medio Oriente, fra il “paese rosso”, Borges, Calvino ed Eco….