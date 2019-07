Iannaccone presenta a Scoglitti "Sotto tiro"

Sensibilizzare l’opinione pubblica e i lettori sul fenomeno, sempre più diffuso, dell’utilizzo di armi in Italia. E’ questo lo scopo di “Sotto tiro”, la nuova fatica editoriale di Stefano Iannaccone. Il libro sarà presentato direttamente dall’autore domenica 28 luglio alle ore 20 presso il Circolo velico “Anemos” di Scoglitti, nell’ambito di una iniziativa promossa dall’associazione “EvViva”.

L'evento è in collaborazione con “People”. Moderatrice della serata la professoressa Rosalba Bennice. Stefano Iannaccone, giornalista e scrittore, ha deciso di dedicare un intero volume a questa nuova e preoccupante tendenza italiana della corsa alle armi, la cui prima conseguenza è che negli ultimi 6 mesi in Italia sono state ben 54 le vittime di armi legalmente detenute. In pratica una media di un morto ogni tre giorni. L’autore, che ha già all’attivo tre romanzi ed è specializzato nel giornalismo politico, durante la sua carriera ha sempre avuto un occhio di riguardo per tematiche relative all’eccessiva diffusione delle armi.

Quello al circolo velico “Anemos” è solo il primo di una serie di appuntamenti culturali che l’associazione “EvViva” vuole organizzare per sensibilizzare la cittadinanza su tematiche di attualità e cronaca.