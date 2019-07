Incidente stradale stamattina in contrada Piano Conti nei pressi dell’incrocio per il lido Arizza a Scicli. Un uomo in bici è stato travolto da un’auto. Si tratta di un noto avvocato sciclitano.

Sul posto è intervenuta l’ambulanza del 118 che ha trasportato lo sciclitano al Pronto Soccorso dell’ospedale Maggiore di Modica. In corso la ricostruzione esatta della dinamica dell’incidente da parte delle Forze dell’Ordine intervenute sul posto.