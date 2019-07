Proxima Ragusa chiede il 5x1000 a sostegno dei progetti

La cooperativa Proxima Ragusa ha avviato una campagna per sensibilizzare chi deve ancora presentare la propria dichiarazione dei redditi a donare il 5x1000 a sostegno dei progetti rivolti alle vittime di tratta e grave sfruttamento sessuale e lavorativo. “E’ una buona occasione – sottolinea il presidente di Proxima, Ivana Tumino – per decidere di fare la differenza".

Ma quali passi concreti compirà chi decide di sostenere la cooperativa Proxima attraverso la donazione del 5x1000? “In pratica – aggiunge Tumino – sarà fornito un aiuto concreto alle vittime di tratta e grave sfruttamento lavorativo e sessuale. Ma non solo. Sarà promosso lo sviluppo di attività per il reinserimento lavorativo quali la sartoria sociale e l’orto sociale. E, ancora, si consente l’incremento di attività educative, alfabetizzazione, assistenza sanitaria e psicologica”. Per informazioni basta contattare lo 0932.228102 oppure consultare il sito internet www.proxima.org. O, ancora, per informazioni su come aderire alla campagna, è possibile consultare la pagina Facebook “Cooperativa Proxima”.

“Basta davvero poco – conclude il presidente della cooperativa – per decidere di fare la differenza. E, in questo caso, la differenza aiuterà e sosterrà persone che hanno parecchio bisogno”.