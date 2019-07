Teatro in spiaggia a Kaucana

Via a Kaucana alla rassegna "Teatro in spiaggia" promossa dall'associazione culturale Palco Uno con la direzione artistica di Maurizio Nicastro. Domani, venerdì 26 luglio, c'è la realtà artistica catanese Urban Theater Company, formata da attori professionisti e condotta da Gianluca Barbagallo e Nicola Diodati. In scena dalle 21,30, la rappresentazione di “Agata”, commedia scritta da Gianluca Barbagallo.

“È senza dubbio una scelta coraggiosa quella di fare impresa oggi con la cultura e in particolare con il teatro – dichiara quest’ultimo – in un contesto economico depresso e cristallizzato nelle proprie difficoltà. È un epoca che ricorderemo per la chiusura dei teatri. Noi della Urban vogliamo andare in controtendenza, risalire al contrario il fiume in tormenta. Siamo perfettamente consci che troveremo difficoltà, ma abbiamo l’entusiasmo di chi ha voglia di fare un modo nuovo di fare teatro, tranne il primo sono tutti testi nuovi. Vogliamo analizzare i vizi e le virtù del genere umano – sottolinea Diodati parlando di “Agata” – ponendo quesiti, generando riflessioni.

Abbiamo questa come “mission” e sarà per noi il leit motiv del nostro modo di fare teatro. Ovviamente useremo il bastone e la carota, la riflessione e la ricerca ma anche l’ironia e il divertimento".