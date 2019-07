Modica, al via la Festa del Gelato e della Granita

Dopo il grande successo delle degustazioni di salumi e formaggi delle scorse settimane, tornano gli assaggi al centro commerciale La Fortezza di Modica (RG). Questa volta protagonista sarà la Festa del gelato e della granita, che si svolgerà nelle giornate di venerdì 26, sabato 27 e domenica 28 luglio e di sabato 3 e domenica 4 agosto.

Lo rendono noto gli organizzatori, con il direttore del centro, Massimo Falcinelli, ed il responsabile dell’ufficio marketing di Odos Group, Calogero Sanfilippo. Tante le novità di questo secondo appuntamento, a cominciare dai protagonisti. La Festa del gelato e della granita si avvale infatti del supporto e della collaborazione di alcuni rinomati Maestri della Con.Pa.It. (Confederazione Pasticceri Italiani), sezione Sicilia, guidati dal presidente Peppe Leotta, a cui vanno i ringraziamenti degli organizzatori. Veri e propri cooking show dedicati al gelato e alla granita intratterranno i numerosi ospiti attesi al centro commerciale. Si inizia sabato 27 luglio alle ore 18,00, con il pasticcere Daniele Corsaro, che preparerà la sua Granita al Pistacchio ed il Gelato al Cioccolato di Modica.

Nonostante la giovane età, Daniele vanta già numerose esperienze in ambito professionale e non è neanche nuovo al mondo dei cooking show, avendo deliziato in altre occasioni il pubblico con le sue preparazioni dolciarie. Domenica 28 luglio, sempre alle ore 18,00, sarà invece la volta del pasticcere Luca Cavallo, con la sua Torta moderna al carrubo con passion fruit al mango glassata al cioccolato su una base di biscotto con scorza di limone. Anche Luca è un apprezzato pasticcere e vanta un curriculum professionale di tutto rispetto. Altri noti Maestri Pasticceri si stanno aggiungendo alla lista dei cooking show. Prestigiosi anche gli sponsor tecnici di questo appuntamento, con le due storiche aziende dolciarie Tomarchio e Dolfin ed i loro prodotti d’eccellenza.

Anche sul fronte dello spettacolo e dell’intrattenimento sono tanti i nomi che faranno divertire il pubblico, come le esilaranti esibizioni del MagoMefai sabato 27 luglio alle ore 11,30, 17,30 e 19,30 o le acrobazie di Angel&Demon e lo spettacolo di cerchio aereo con struttura in programma, negli stessi orari, domenica 28 luglio. Sabato 3 agosto sarà invece la volta di Sbadaclown, con la simpatia unita a equilibrismi e giochi divertenti. Domenica 4 agosto chiuderà l’appuntamento Il Giorgioliere, uno spettacolo elegante di giocoleria.

“Dopo avere registrato un notevole incremento di presenze con le prime degustazioni di maggio e giugno – hanno detto Falcinelli e Sanfilippo – siamo lieti di poter offrire nuovamente al pubblico ragusano, e non solo, nuovi prelibati assaggi, questa volta con gelati e granite di prim’ordine, preparati da abili Maestri Pasticceri. Siamo certi che anche questa iniziativa sarà molto apprezzata e vogliamo ringraziare sin d’ora quanti stanno collaborando con il centro per sostenerla”.