A Messina "Glorius4" in concerto

Cecilia Foti, Agnese Carrubba, Mariachiara Millimaggi e Federica D'Andrea: quattro donne, quattro musiciste, ma soprattutto quattro voci che anni fa hanno dato vita alla vocal band "Glorius4" dove il numero 4 sta per quartetto e l'inglesismo finale di "us" significa noi. Appuntamento martedì 30 luglio al Teatro Vittorio Emanuele dove il gruppo darà vita ad un concerto - evento .

Sarà presentato il nuovo album: il titolo è "Play", auto-finanziato con la forza dell'entusiasmo e della passione che da sempre ha guidato l'ensamble femminile messinese, pronto per il grande salto sulla scena nazionale e internazionale anche grazie alla partecipazione e vittoria di diversi riconoscimenti, a cominciare dal primo Premio e Premio d'Onore al "Concours International Lèopold Bellan" a Parigi e finaliste all' "International Music Competition" di Osaka. Lo spettacolo "Play the Show" (inizio alle ore 21), presentato da Giuseppe Cardullo e svolto in co-produzione con l'Ente Teatro e con il prezioso supporto della scuola Progetto Suono di Messina, vedrà protagonisti importanti artisti - ospiti che hanno collaborato in alcuni pezzi del disco e si cimenteranno in duetti con le Glorius4.