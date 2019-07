Ispica, al via Ibla Classica International Estate

Le note di "Ibla Classica International Estate" risuonano a Villa Anna. Tre le date in programma a partire da domenica 28 luglio. Torna la rassegna estiva promossa dall’Agimus, presieduta da Marisa Di Natale, con la direzione artistica del maestro Giovanni Cultrera, che accompagnerà le calde serate estive iblee con la sua musica internazionale.

Si inizia questa domenica, con Note International Orchestra, diretta dal maestro Antonino Manuli, in compagnia del pianoforte di Nicolò Cafaro. Si prosegue il 4 agosto con “la Traviata in concerto” per poi chiudere, domenica 18 agosto, con “Mandolini sotto le stelle, canzoni napoletane, melodie siciliane e musiche da film” (orario inizio concerti ore 20.30). La musica di Beethoven e Cajkovskij sarà la protagonista dello spettacolo di domenica 28 luglio, alle ore 20.30. Le più belle sinfonie per pianoforte e orchestra riempiranno l’atmosfera per una serata dall’intensa emozione. Il repertorio prevedrà l’esecuzione della Sinfonia n. 5 in do minore Op. 67, Ludwig van Beethoven, e il Concerto per pianoforte e orchestra n. 1 in si bemolle minore, op. 23 di Pëtr Il'i? Cajkovskij.

Sul palco i talenti della Note International Orchestra, nata nel 2015 grazie al lavoro del direttore artistico della Note International Academy, la pianista Carmen Fontanarosa, e alla collaborazione di alcuni dei più rinomati maestri dell’Orchestra del Teatro Massimo Bellini di Catania. A Villa Anna a dirigere questi eccezionali musicisti sarà sempre il maestro Manuli, docente di Corno presso il Conservatorio di Reggio Calabria. La serata sarà impreziosita dal giovane pianista Nicolò Cafaro che vanta oltre 50 recital presso prestigiose istituzioni concertistiche.