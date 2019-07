Entra nel vivo il Modica Summer Fest

Entra nel vivo il programma del Modica Summer Fest. A Marina di Modica si comincia venerdi 26 con la musica di Ligabue. In Piazza Mediterraneo si esibiscono i “Radio Freccia”, cover band del cantante emiliano. Per gli appassionati di teatro all’Auditorium Nannino Ragusa andrà in scena “I fisimi ro nannu” a cura della compagnia “u cuturru”.

A Modica nell’atrio comunale l’Associazione Mozart propone “Calamus: ensemble di clarinetti e l’originalità delle trascrizioni barocche” a partire dalle 21:00. In Piazza S.Teresa karaoke e animazione a cura della Dancing Planet. Sabato 27 un pezzo di Salento si trasferisce a Marina di Modica grazie allo Spettacolo della Taranta, sonorità e ritmi coinvolgenti per ballare fino a tarda notte. All’Auditorium la danza sportiva a cura del Team Melody. A Modica ritorna Passi di Cultura, passeggiate tra i vicoli con recital e degustazioni con partenza dal duomo di S.Giorgio alle 21:00. L’organizzazione è della Coop. S.Antonio Abate. In Piazza Matteotti alle 21:30 il concerto dei Controvento, band rock ragusana che alterna cover famose a brani inediti. In Piazza Ottaviano a Frigintini il musical “Il coraggio di volare” alle 20:30.

Domenica è di scena la comicità. In Piazza Mediterraneo è la volta dei tanto attesi Autogol, i tre irriverenti ragazzi pavesi che sono considerati da tutti gli eredi della Gialappa’s band. Sul palco di Marina porteranno il loro show fatto di imitazioni e parodie dei più famosi personaggi calcistici che sui social spopolano ed hanno milioni di followers. Sempre domenica lezioni di acquagym e pallanuoto con il team Laura Akua sulla spiaggia di Marina. E la sera all’Auditorium il musical Love School Musical a cura dell’associazione La musica nel cuore. A Modica presso il Chiostro di S.Maria del Gesù “Beddi ri notti”, canti e cunti di un viaggio immaginaario. Il Movimento Azzurro organizza dalle 18.30 “Dal castello al soccorso”, lo stupore ed il fascino dei quartieri. Nel quartiere S.Nicolò ed Erasmo “La bio piazza”, Festival del bio e del benessere.