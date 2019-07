Si continua a ballare al porto di Marina di Ragusa

Nuovo appuntamento nell'ambito della quinta edizione di Danzart Festival al Porto Turistico Marina di Ragusa che vede la presenza di alcuni dei maestri più importanti del panorama mondiale dell’arte coreutica. Oggi, giovedì 25 luglio, attraverso la danza e l’arte, sarà raccontata una storia di donne e di sognatrici nello spettacolo Womanifesto di e con Ilona Bekier. Inizio alle ore 22.00.

Spazio ai talenti provenienti dalle Accademie e dalle Scuole nazionali e internazionali invece domani, venerdì 26 luglio: Amen Collection & Italian International Pictures presenteranno la compagnia Friends Art Musical, diretta da Alessia Bella e Mario Mannino in Quadri coreografici, dal titolo “Le grigie impronte della polvere” e “Verso quel non so di noi”, estratti dall’opera su musica “SHOAH... l’amore è una scelta”, con le coreografie firmate da Luca Barbagallo. Danzeranno Federica Bella, Martina Calcagno, Noemy Cottonaro, Noemi Cannavò, Armida Mannino, Serena Guerrera, Giulia Sciuto, Greta Orlando, Mario Soletti, Riccardo Guarnaccia (ore 22.00).

Infine, sabato 27 luglio grande spettacolo finale con tutti gli artisti e i ballerini ospiti del Festival. Un’emozionante cerimonia di chiusura e la consegna delle borse di studio daranno l’arrivederci alla prossima edizione.