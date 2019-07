Pellegrini e Paltrinieri d'oro ai mondiali di Gwangju

Due medaglie d'oro per l'Italia ai Mondiali di nuoto di Gwangju, in Corea del Sud. Prima Gregorio Paltrinieri ha dominato gli 800 metri stile libero, chiudendo in 7'39"27 davanti al danese Henrik Christiansen (argento in 7'41"28) e al francese David Aubry (bronzo in 7'42"08).

Poi Federica Pellegrini ha conquistato la sesta medaglia iridata in vasca lunga vincendo i 200 metri stile libero con un incredibile 1'54"22: argento all'australiana Ariarne Titmus, bronzo alla svedese Sarah Sjoestroem che a fine gara ha accusato un lieve malore a bordo vasca ed e' stata subito soccorsa con l'ossigeno. "Mai avrei immaginato di vincere un oro - ha dichiarato la Pellegrini in lacrime per la gioia - Io non ci credo ancora, in acqua ho fatto quello che ho voluto, sentendomi come volevo. Il tempo e' incredibile, questo vuol dire che tutto il lavoro che stiamo facendo insieme a Matteo paga tanto, forse come non mai.

Sono tanto contenta, e' il mio ultimo Mondiale". "Sono contentissimo - ha spiegato Paltrinieri - Ho cercato di fare il ritmo dall'inizio, l'unica cosa che potevo fare. Erano quattro anni che non facevo un 800 fatto bene, ogni volta mi mancava qualcosa: sono davvero contento".

