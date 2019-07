Angelo Pisana resta al Modica Calcio

Anche il difensore Angelo Pisana resterà alla corte di Rosario Cervillera per la stagione 2019/2020. Il classe 2001, infatti, è stato riconfermato dalla dirigenza dei “tigrotti” e farà parte del gruppo che affronterà il campionato di Promozione. Pisana è approdato in rossoblu lo scorso anno e sul finire della stagione si è ritagliato un po' di spazio che gli è servito per fare esperienza nel calcio dei “grandi”.

“Sono felice di continuare a vestire la maglia del Modica anche per la prossima stagione – spiega Angelo Pisana – quella appena trascorsa è stata una stagione per me molto importante – continua – soprattutto nel finale, quando ho avuto maggiori possibilità e minutaggio in campo. Spero che anche in questa nuova avventura possa avere maggiore continuità. Lo scorso campionato sono cresciuto molto, ho imparato dai miei errori e ora spero di essere all'altezza e dare il mio contributo alla squadra. Voglio ringraziare i miei compagni di squadra con i quali ho un rapporto bellissimo che mi hanno aiutato nel mio percorso di crescita e giocare e allenarsi con loro è un vero piacere.

Ringrazio anche la dirigenza che mi ha dato nuovamente la possibilità di vestire la maglia rossoblù. Sono sicuro – conclude Pisana – che la prossima sarà una bellissima stagione. Non vedo l'ora di cominciare perchè insieme ai miei compagni vogliamo dimostrare ai tifosi quanto valiamo realmente” .