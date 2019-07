Dieta dissociata, schema per dimagrire: ecco le 3 diete più famose

La dieta dissociata può far dimagrire di circa 3 kg in una settimana. La dieta dissociata come si evince dal nome è una dieta che prevede il consumo di un solo alimento in una giornata. Ci sono diverse diete di questo tipo. Ecco le più famose.

La dieta dissociata di Hebert Shelton si basa su un metodo finalizzato a creare un equilibrio tra le capacità biologiche di digestione e la capacità d’assimilazione di un corpo, e a rispettare il funzionamento degli enzimi. Esso si basa su tre principi essenziali ovvero la frutta deve essere consumata unicamente a stomaco vuoto e mai alla fine dei pasti, per non fermentare (l’ideale è mangiarla a colazione); il consumo di proteine (carne, pesce, uova) deve sempre avvenire indipendentemente da quello dei glucidi (farinacei).

L’associazione di questi due tipi d’alimenti causerebbe una cattiva digestione e, di conseguenza, una cattiva assimilazione. Le proteine devono essere associate preferibilmente alla verdura; bisogna evitare latticini e zuccheri. Un altro esempio di dieta dissociata è quella nota come dieta di Antoine. Questa dieta, messa a punto da Albert Antoine nel 1968, si prefigge di soddisfare rapidamente l'appetito attraverso il consumo esclusivo di un solo prodotto alimentare al giorno: lunedì: pesce; martedì: verdure; mercoledì: latticini; giovedì: frutta; venerdì: uova; sabato: carne; domenica: giorno misto. Infine un altro esempio di dieta dissociata famosa è quella di Montignac.

La dieta dissociata di Montignac è stata ideata nel 1980 dal francese Michel Montignac. La prima versione di questa dieta era un miscuglio di altri metodi, tra cui anche la dieta Shelton. Da alcuni anni però, la dieta Montignac tiene conto di una nuova nozione: l'indice glicemico. Il risultato è che questo metodo, che all'inizio risultava restrittivo, è diventato più elastico.Oggi propone due tipi di pasto: il pasto lipido-proteico, che si basa sull'associazione di grassi e proteine, e che esclude i glucidi; il pasto glucidico-proteico, che si basa sull'associazione di glucidi a IG basso e proteine, e che esclude i lipidi.

Come facciamo sempre nelle diete pubblicate sul nostro sito raccomandiamo di chiedere il parere del proprio medico o di uno specialista prima di seguire qualsiasi dieta o regime alimentare dietetico soprattutto se si soffre di varie patologie tra cui il diabete. Infine ricordiamo che la dieta va sempre elaborata e preparata da un medico specialista in base alle singole caratteristiche della persona.