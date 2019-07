Impraticabile la spiaggia per cani a Marina di Ragusa

La spiaggia che il Comune di Ragusa ha individuato per essere riservata ai cani è sporca e piena di sassi e pietrisco. “Sono numerose le lamentele ricevute dai cittadini. La spiaggia è quasi impraticabile per i cani così come per i padroni che rischiano di rompersi l’osso del collo”. E’ il presidente dell’associazione politico culturale Mario Chiavola a metterlo in evidenza facendosi portavoce delle proteste.

“L’amministrazione comunale ha senz’altro cercato di fare un’ottima cosa – continua Chiavola – predisponendo per i nostri amici a quattro zampe un’area riservata, nel tratto di costa antistante il nostro mare, per dare l’opportunità ai cani di sgambettare tranquillamente, senza creare problemi di qualsivoglia genere a potenziali bagnanti. Peccato, però, che questa idea non si sia perfezionata nella maniera migliore visto e considerato che lo spazio assegnato con l’ordinanza, che avrà valore per tutto il periodo estivo, non è meritevole di considerazione alcuna.

Infatti, stiamo parlando di un’area che risulta essere assolutamente impraticabile oltre che disdicevole. Ma è così che vogliamo trattare i nostri amici pelosetti? Chiedo al sindaco di provvedere in qualche modo, magari attraverso un’azione di pulizia straordinaria, cercando di risolvere quello che, a tutti gli effetti, sembra un gesto di poca o nulla attenzione nei confronti di chi è tanto attento verso gli animali".