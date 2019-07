Per il fondo monetario resta l'incertezza sui conti italiani

Secondo le stime contenute nell'aggiornamento del World economic outlook del Fondo monetario internazionale, il Pil italiano crescera' dello 0,1% nel 2019, dato in linea con le precedenti stime. Rivisto, invece, in lieve calo il dato relativo al 2020: la crescita, infatti, secondo l'FMI si fermera' al +0,8%, ovvero lo 0,1 per cento in meno rispetto al +0,9% stimato in aprile.

Nel nostro Paese, scrivono gli economisti dell'istituto di Washington, "l'incertezza delle prospettive sui conti resta simile a quella riscontrata ad aprile, con un impatto sugli investimenti e la domanda interna". In generale, i rischi di un rallentamento dell'economia mondiale, sono aumentati rispetto allo scorso aprile. Tra questi "le tensioni commerciali e tecnologiche, la possibilita' di un'avversione al rischio prolungata che espone le vulnerabilita' finanziarie accumulate nel corso degli anni grazie a tassi di interesse bassi, tensioni geopolitiche e un aumento di pressioni disinflattive".

(ITALPRESS)