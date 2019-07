Scambi giovanili internazionali a cura dei clubs iblei Lions

E' entrata nel vivo in questi giorni l'attività del service internazionale Lions degli scambi giovanili in provincia di Ragusa. I clubs iblei hanno ospitato tre giovani studentesse tra i 16 e i 20 anni, provenienti da tre nazioni: Nicole dalla Slovacchia, Annika dalla Finlandia e Sabina da Taiwan.

Le tre ragazze hanno avuto modo di conoscere le tradizioni del territorio e sono state anche ricevute, insieme alle famiglie ospitanti e ai soci dei L.C. Scicli Plaga Iblea e Modica, in maniera ufficiale dalla Vice sindaco del Comune di Scicli, Caterina Riccotti, che li ha poi accompagnati alla scoperta delle bellezze architettoniche della città insieme ai ragazzi della Coop. Soc. Agire. L’intensa attività degli Scambi Giovanili Internazionali vede anche la partecipazione di due giovani ragusane, Emma Calabrese ed Elena Digrandi, al I campo Internazionale Lions per giovani con diabete di tipo 1, che si tiene in Finlandia e a cui partecipano 20 ragazzi da tutto il mondo.

Emma ed Elena sono state selezionate grazie alla preziosa collaborazione dell’Associazione Italiana per l’assistenza ai Diabetici di Ragusa e grazie alla dedizione costante di Stefania Carpino, socia del L.C. Scicli Plaga Iblea, componente della Commissione MultiDistrettuale Lions Gioventù e segretario del programma Scambi Giovanili per il Multidistretto 108 Italy.