Mister Italia, Salvo Ottone vince la tappa di Scoglitti

E' Salvo Ottone il vincitore della tappa di Scoglitti di Mister Italia 2019 in Sicilia. La selezione si è tenuta nei giorni scorsi nell’anfiteatro di “La Corte di Afrodite”. Salvo Ottone, 22enne di Vittoria lavora nel negozio di abbigliamento della famiglia è alto 1,81, capelli e occhi castani, del segno del toro. Si definisce un ragazzo solare, molto alla mano e intraprendente.

Lo sport che predilige è il calcio, lo sportivo preferito è Buffon, il cantante prediletto è Tiziano Ferro. La fascia di Mister Eleganza è andata a Michele Stracquadaini, 26enne del segno dei gemelli, capelli e occhi castani, alto 180. Pure Michele abita a Vittoria, ed è tifoso della Juventus, lo sportivo preferito è Ronaldo il cantante prediletto è Linkin Park. Giovanni Lancia, 24enne di Vittoria (RG) è stato eletto Mister Cinema. Giovanni lavora come personal trainer, è alto 180, capelli neri e occhi castani, si descrive come un ragazzo solare. Il personaggio televisivo che segue è Bonolis, lo sportivo è Rolando con la Juventus come squadra del cuore. Il nuovo titolo di Mister #Millennial è stato assegnato a Giovanni Occhipinti di Ragusa. Giovanni lavora come agronomo nell’azienda di famiglia, ha 23 anni, è alto 186, capelli e occhi castani, del segno del cancro.

Gli aggettivi che ha scelto per presentarsi sono determinato, ottimista e intraprendente. Ascolta Eros Ramazzotti, in tv segue Belen e al cinema Manuela Arcuri. Al più giovane dei primi classificati è stata assegnata la fascia di Mister Boy Italia, il vincitore è il 20enne Alessandro Palmieri, del segno del sagittario, aspirante Carabiniere, alto 193, capelli castano scuri e occhi verdi scuri. Lui si presenta così: simpatico, alla mano e allegro. L’ambizione è quella di laurearsi in scienze motorie. Federico Impellizeri, 21enne di Ferla (SR) è stato eletto Mister Fitness. Federico lavora come modello e fotomodello, è un sagittario, alto 182, capelli castani chiari e occhi azzurri.

Oltre alla selezione dei Mister nella stessa sera si è svolta anche una selezione del concorso “Una Ragazza per il Cinema”. La manifestazione è stata organizzata dalla Lasanzoneventi di Vittoria, agente in esclusiva per la Sicilia dei due concorsi. Durante la selezione i mister sono sfilati in tre momenti distinti, i primi due dedicati alla gara e l’altro dedicato alla moda. Il molto pubblico presente e la giuria hanno infatti potuto ammirare e giudicare i concorrenti in abito elegante in casual e in costume da bagno. Oltre allo spazio dedicato alle Miss e ai Mister lo spettacolo è stato arricchito anche con dei momenti di spettacolo dell’accademia di ballo “Step Up” di Vittoria.