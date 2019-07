Il cordoglio del presidente del consiglio di Modica per la scomparsa di Elio Scifo

Il presidente del consiglio comunale di Modica Carmela Minioto esprime il suo cordoglio per la morte prematura ed improvvisa, stamattina, dell’ingegnere, Elio Scifo, che è stato assessore e vicesindaco al Comune di Modica, oltre che grande appassionato di sport e di pallavolo in particolare.

"L’ingegnere Scifo, ha mostrato sempre particolare affetto per la nostra Città, in ogni momento della sua vita politico-amministrativa e nella sua passione di sempre, la pallavolo, fondando, 43 anni fa, quella Volley Modica che oggi è la massima rappresentante degli sport di squadra in provincia di Ragusa, appena promossa in serie A3. La sua improvvisa scomparsa, stamattina, mi addolora profondamente ed esprimo le mie più sentite condoglianze ai suoi familiari. Nella prossima seduta del consiglio comunale, ricorderemo l’ingegnere Scifo, con un minuto di raccoglimento, onorando la sua memoria e quella del suo collega di giunta, alla fine degli anni ’90, Giorgio Sparacino, anche lui prematuramente scomparso qualche giorno fa" - ha dichiarato la Minioto.