Whatsapp e Facebook insieme, utenti preoccupati

Molti utenti sono preoccupati dalla possibile unione tra WhatsApp e Facebook. La novità potrebbe cambiare radicalmente i metodi di comunicazione su WhatsApp e sulla chat potrebbero esserci conversazioni con persone di cui non si possiede il numero di telefono. La piattaforma, infatti, potrebbe ospitare anche le conversazioni con gli amici di Facebook.

Questo cambiamento sconvolgerebbe l’ordine attuale del web, considerato che fino ad oggi solo a Messenger è affidato il ruolo di chat per Facebook. Molti utenti di WhatsApp non hanno apprezzato questa possibile novità e si dicono pronti ad abbandonare la chat. Ad altri però l'idea di questo cambiamento non dispiace e chi usa la piattaforma di messaggistica per lavoro apprezza questa possibilità.