Ieri sera Assemblea cittadina di Forza Italia a Scicli

Ieri sera si è tenuta la prima Assemblea cittadina di Forza Italia Scicli; un’assemblea fortemente partecipata, ravvivata anche dai numerosi interventi di semplici cittadini che amano la propria terra. Il primo di una serie di incontri con esponenti autorevoli di Forza Italia ed argomenti concreti per la Città da trattare. Il prossimo in programma riguarderà la sanità.

Sono intervenuti: il Coordinatore Cittadino di Forza Italia, Pietro Sparacino; il Coordinatore di Forza Italia Giovani Scicli, Matteo Giannì ed i Consiglieri Comunali, Enzo Giannone e Mario Marino. Interventi mirati (impianti sportivi, cartellone estivo, rifiuti, perdite idriche ecc…), segnati da una forte concretezza e da un profondo significato politico. In particolare, l’intervento del Movimento Giovanile ha messo in risalto la grande attività dell’ultimo anno, soprattutto sul versante sportivo, culturale e della sicurezza. Inoltre, in rappresentanza dei consiglieri forzisti dei comuni iblei, è intervenuto il Dott. Antonio Zocco di Pozzallo. Successivamente agli interventi dei dirigenti locali, si è assistito ad una carrellata di interventi del pubblico, anche delle associazioni di categoria e dei tanti imprenditori presenti, segno di una ritrovata capacità di coinvolgimento del nostro partito a Scicli.

Il pubblico ha attenzionato temi specifici: agricoltura, sport, impegno dei giovani in politica, sanità, beni culturali e turismo. A conclusione dell’evento, si sono tenuti gli accorati interventi dell’On. Orazio Ragusa e dell’Assessore Regionale all’Agricoltura, Edy Bandiera. Sia l’On. Ragusa che l’Assessore Bandiera hanno incentrato i propri interventi sull’agricoltura, il Made in Sicily, la riforma dei Consorzi di Bonifica ed i finanziamenti regionali ottenuto da Forza Italia per il nostro territorio.