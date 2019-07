Disservizi idrici domani, mercoledì 24 luglio, a Marina di Modica. Ma solo per un giorno. C’è la necessità di eseguire lavori urgenti nella condotta idrica della frazione balneare per la sostituzione di un saracinesca di manovra. La mancata erogazione idrica interesserà Via del Mughetto, Via del Laghetto, vico Terrasini, Via Taormina, Punta Regilione e loro zone limitrofe.

Secondo previsioni i lavori dovrebbero concludersi in giornata e il servizio idrico tornerà a normalizzarsi.