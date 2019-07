Uccio De Santis a Marina di Modica

Tante risate in programma il prossimo 2 agosto all'Auditorium Mediterraneo a Marina di Modica con lo spettacolo “Vi racconto il mio Mudù”. Uccio De Santis colorerà del suo brio una spassosissima serata in programma alle ore 22.00. Un fuori abbonamento della stagione di prosa della Fondazione Teatro Garibaldi, con la direzione artistica di Giovanni Cultrera, sovrintendente Tonino Cannata.

Con barzellette, scenette, freddure il comico pugliese, seguitissimo sui social e su YouTube grazie a video irrefrenabili, ripercorrerà la sua carriera. Due ore di show che coinvolgeranno il pubblico in momenti davvero esilaranti, tra monologhi, canzoni, gag dal carattere eccezionalmente scoppiettante. La Fondazione Teatro Garibaldi vicina al suo pubblico anche durante l’estate con l’importante novità della nuova location: “Ci spostiamo in occasione dell’estate all’Auditorium Mediterraneo di Marina di Modica – commentano il direttore Cultrera e il sovrintendente Cannata - che accoglierà i nostri affezionati spettatori nella sua bella cornice per una serata dal divertimento assicurato”.