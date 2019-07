Dieta estiva veloce per dimagrire 2 kg: ecco il menù

La dieta estiva veloce può far dimagrire fino a 2 kg in 4 giorni. E’ tra le diete più semplici da fare in estate. La dieta estiva veloce può far perdere peso subito se seguita alla lettera. Durante la dieta estiva veloce non bisogna bere bevande alcoliche, gasate o zuccherate.

Ma vediamo cosa si mangia nella dieta estiva veloce per dimagrire 2 kg in 4 giorni. Lunedì: colazione con un frullato di macedonia senza zucchero, due fette biscottate integrali con un velo di miele. Spuntino: uno yogurt alla frutta. Pranzo: omelette al prosciutto con 1 uovo, 20 g di prosciutto cotto, un cucchiaino d'olio, insalata mista e due palline di gelato, crema e frutta. Merenda: un tè verde con menta. Cena: un risotto allo zafferano, insalata di zucchine e due fette di melone al limone. Martedì: colazione con un frullato di frutta fresca. Spuntino: una fetta di anguria.Pranzo: insalata di melone e grana, insalata di pomodorini a ciliegia, cipollotti, lattuga e un sorbetto di melone e anguria.

Merenda: una macedonia senza zucchero. Cena: una pizza margherita, insalata di lattuga e pomodori, due palline di gelato di melone. Come facciamo sempre nelle diete pubblicate sul nostro sito raccomandiamo di chiedere il parere del proprio medico o di uno specialista prima di cominciare qualsiasi regime alimentare dietetico, soprattutto se si soffre di varie patologie tra cui il diabete. La dieta sopraelencate è indicativa e non va seguita senza aver chiesto il parere di uno specialista. Infine ricordiamo che la dieta va sempre preparata da un medico specialista in base alla singola persona.