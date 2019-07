Whatsapp, novità per le note vocali: ecco quali

Novità in arrivo su WhatsApp per tutti coloro che solitamente ascoltano le note vocali sullo smartphone inviate dai loro amici nelle varie chat. Una nuova funzionalità permetterà agli utenti di ascoltare il messaggio vocale direttamente nell'area notifiche senza dovere aprire l'applicazione del tutto. La funzione è già operativa nelle Beta sia di Android che iOS.

A riportare la notizia è WABetaInfo che annuncia: “Sarà disponibile in futuro“ anche se non è ben chiaro quando a livello temporale. Quello che però risulta palese è la possibilità in futuro di poter leggere i contenuti dei messaggi ricevuti direttamente dall’area notifiche senza dover ogni volta aprire obbligatoriamente l'applicazione di WhatsApp.