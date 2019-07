Faceapp: attenti potrebbe infettare il vostro smartphone

Attenzione a FaceApp, l'applicazione che mostra invecchiati e che gli utenti di tutto il mondo in questi giorni stanno scaricando in massa. Esiste una versione fake che installa virus sugli smartphone. I ricercatori di Kaspersky, mettono in guardia gli utenti che potrebbero vedersi i dispositivi infettati.

FaceApp, l'originale, è molto semplice da usare: basta scaricarla, aprire la applicazione e selezionare una delle proprie foto. Si può modificare il volto modificando l'acconciatura, invecchiando i tratti somatici. Per farlo, è necessario immettere dati e informazioni che potrebbero essere riutilizzati dalle aziende partner. La versione fake di FaceaApp non procede all'invecchiamento, ma simula un malfunzionamento. Quando viene rimossa rilascia un malware che si chiama MobiDash. Il consiglio è evitare il download di applicazioni da fonti non ufficiali, usare solo gli store ufficiali Android e iOS e avere un antivirus che protegga il telefonino.