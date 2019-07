Traffico ferroviario in tilt per un incendio, ritardi e cancellazioni

Traffico dei treni in tilt questa mattina a causa di un incendio - dai primi accertamenti risultato doloso - nei pressi della stazione di Rovezzano, sulla linea Roma-Firenze.

Ritardi medi di 180 minuti su tutto il sistema ad Alta Velocita', problemi anche per il traffico regionale nei principali nodi metropolitani. Al momento, fa sapere Rete Ferroviaria Italiana, sono stati cancellati 25 treni ad alta velocita', sia di Trenitalia sia di Italo, e i ritardi si sono estesi a tutto il sistema ad alta velocita', con ripercussioni probabili per tutto il pomeriggio. La circolazione ferroviaria e' stata completamente sospesa dalle 5 alle 8 di questa mattina per accertamenti da parte dell'Autorita' giudiziaria. Concluse le prime indagini, il traffico e' ripreso con forti rallentamenti. RFI ha annunciato che sporgera' denuncia contro ignoti.

Intanto le squadre tecniche di RFI sono al lavoro per ripristinare i cavi danneggiati e quindi la piena funzionalita' dell'infrastruttura.

(ITALPRESS)