Siracusa, aspettando la Turandot

Aspettando Turandot, Giordani porta la lirica alla Mazzarrona. Questi concerti sono possibili grazie alla presenza dei cantanti in città per le prove della Turandot che andrà in scena il prossimo 3 Agosto alle 21 al Teatro Greco di Siracusa. Dopo il fortunato flashmob in piazza Archimede stavolta teatro insolito è stato il Centro Socio Culturale Grottasanta diretto da Franco Veneziano.

Si è registrato un grandissimo successo sottolineato dalla presenza di un pubblico massiccio e gaudente, tra i presenti anche l’assessore all’ambiente Giusi Genovesi e il presidente della Commissione Cultura Paola La Mesa. Un repertorio nazional popolare che affonda le radici nella splendida tradizione partenopea e che per questo avvicina anche i più scettici. Ad esibirsi è stato Riccardo Palazzo, tenore catanese, apprezzato per le sue spiccate doti canore e attoriali, il giovane e promettente mezzosoprano Claudia Ceraulo con la sua ricchezza timbrica ed espressiva, il tenore Piero Di Paola con le sue esecuzioni precise e intense, il soprano ragusano Emanuela Sgarlata dalla calda e suadente vocalità, il basso Angelo Sapienza dal timbro brunito e vellutato e infine il soprano Carmen Maggiore

applauditissima in Casta Diva da la Norma del Bellini.

L’appuntamento con la grande lirica è confermato per il 3 Agosto al Teatro Greco di Siracusa alle ore 21.00, è possibile acquistare i biglietti sia nei circuiti Boxoffice, Vivaticket, Ticketone, Tickettando che Camerata Polifonica Siciliana. Per chi fosse impossibilitato a fare acquisti online i biglietti sono disponibili anche al Cafè Archimede ad Ortigia il lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.30.