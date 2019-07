Due arresti dei Carabinieri a Scicli

Due arresti sono stati eseguiti dai Carabinieri della Compagnia di Modica nell'ambito di un controllo straordinario del territorio a Scicli e Modica. A Scicli è stato tratto in arresto per evasione Ben Omer Radwan, che si trovava sottoposto agli arresti domiciliari dopo essere stato colto qualche settimana fa in flagranza di detenzione di circa mezzo chilo di hashish.

I Carabinieri della Tenenza lo hanno sorpreso fuori dall’abitazione mentre passeggiava indisturbato. Sempre a Scicli, la pattuglia dell’aliquota Radiomobile ha trovato un giovane di 20 anni in possesso di circa 1 grammo e mezzo di marijuana, che ha dichiarato che deteneva per uso personale. Nel corso del servizio è stato controllato con apparato etilometro un gran numero di automobilisti, controllate 70 autovetture e 100 soggetti.