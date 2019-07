Ragusa, Miriam ed Emanuele Miss e Mister Baby

I piccoli Miriam Biscaldi, 7 anni, ed Emanuele Lutri, 4, sono, rispettivamente, Miss e Mister Baby Mascotte 2019 per la provincia di Ragusa. L’appuntamento tenutosi a Ragusa ha visto concorrere 21 bambini per la fascia più ambita della stagione nell’area iblea. La nona edizione dell’iniziativa promossa dalla New Association di Salvatore Di Stefano, ha catturato l’attenzione di numerose persone.

I piccoli hanno fatto due uscite, una in abbigliamento casual, l’altro con una mise elegante. La giuria, formata dal presidente Michele Buscema, attore, con ospite speciale Salvatore Mandarà, presidente regionale Avis Sicilia, e da Concetta Schininà, Salvo Occhipinti, presidente provinciale Fids, Giorgia Iacono, Francesca Cannata e Sonia Solarino, ha avuto un gran da fare nel cercare di individuare il gruppo di vincitori che rispondesse ai canoni del concorso. Per tutti i bambini, prima di ogni cosa, è stato un gran bel momento di divertimento. Poi, la cerimonia di premiazione è risultata molto gettonata. Sul gradino più basso del podio, quindi il terzo posto, per quanto riguarda Mister baby, Mattia Di Raimondo mentre il secondo posto è stato conquistato da Francesco Lutri. Per le Miss baby mascotte, secondo posto per Daniela Achilei e terzo per Vittoria Lauretta.

Da sottolineare che ospite della serata è stata Miss Europa in the world, Noemi Leggio. Mentre la cantante Bruna Gulino ha ammaliato il pubblico con due straordinarie cover di Marco Masini e Liza Minnelli. Daniele Leggio ha riconfermato l’organizzazione dell’evento anche per la stagione 2020 quando sarà celebrato l’appuntamento del decennale.