Modica, oggi i funerali di Anna Maria

Saranno celebrati oggi pomeriggio alle 16.30 nel cortile dell'Oratorio Salesiano San Domenico Savio, a Modica Alta, i funerali di Anna Maria Linguanti la giovane diciottenne morta sabato sera per un aneurisma. Anna Maria era un’animatrice della struttura religiosa di Via Don Bosco e tutti la ricordano per il suo sorriso dolce e sempre disponibile.

Una morte, l'ennesima di giovanissimi in questo drammatico 2019, che ha lasciato sgomenta la collettività. In segno di lutto ieri sera durante i festeggiamenti della Madonna del Carmine sono stati annullati i fuochi d'artificio. Oggi pomeriggio al funerale saranno presenti tutti gli animatori e i grestini di tutta la città che animeranno la cerimonia.