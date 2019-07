Da Modica a Capo Nord, meta raggiunta da Graziano Bonomo FOTO

Partiti domenica 14 luglio, sono arrivati ieri, domenica 21, alla meta dopo avere attraversato Italia, Austria, Germania, Danimarca, Svezia, Finlandia e Norvegia. Il modicano Graziano Bonomo, in compagnia del "fratello ducatista" catanese Francesco Grasso, ha raggiunto Capo Nord a bordo della sua amata moto Ducati. Un'idea per festeggiare i suoi 150.000 km in sella alle Ducati.

Un viaggio tanto affascinante quanto avventuroso nel corso del quale ha incrociato foreste incantate, ponti straordinari, cervi ed alci. Adesso il viaggio continua sulla strada del ritorno e se il tempo fino a questo momento è stato clemente, adesso sono previste abbondanti piogge per tutta la settimane e questo non aiuterà di certo i due motociclisti che hanno ancora parecchie strade da percorrere e tante persone da incontrare. Sarà sempre possibile seguire in tempo reale su instagram l'avventura di Graziano e Ciccio su: @grailpog e @franz848