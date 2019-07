Confesercenti: Il Festival della birra a Scoglitti non va rinviato, va annullato

"Il Festival della birra a Scoglitti va annullato e non rinviato a data da destinarsi” lo afferma Confesercenti Vittoria dopo la richiesta avanzata ai Commissari del Comun ipparino. “La terza edizione del Sicilian Craft beer fest, che si sarebbe dovuta tenere a Scoglitti dal 2 al 4 agosto, non va rinviata come scritto nel comunicato diffuso dal Comune”. A dirlo Luigi Marchi

“Facendo seguito alla nota diffusa dalla triade commissariale, – dice Marchi- esprimiamo soddisfazione per essere intervenuti, in tempi rapidi, sulla delicata questione da noi sollevata ma non siamo soddisfatti della ‘soluzione’ individuata in quanto, a nostro avviso, la manifestazione va annullata e non rinviata. Invitiamo, pertanto, i Commissari a modificare l’atto deliberativo e ci auspichiamo che per il futuro anche le associazioni di categoria del territorio vengano coinvolte nella pianificazione degli eventi. La nostra posizione – conclude Marchi – potrebbe sembrare troppo rigida ma riteniamo che manifestazioni del genere vadano assolutamente revocate e non rinviate”.