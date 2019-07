Teatro in spiaggia a Kaucana

Dal 26 luglio torna al Circolo Velico di Kaucana il teatro in spiaggia. Quattro venerdì per conoscere da vicino i cavalli di battaglia di altrettante compagnie teatrali. Con un registro comico che farà da cornice all’intera rassegna. Torna il teatro in spiaggia con la direzione artistica di Maurizio Nicastro che, anche quest’anno, si è speso per mettere in piedi un cartellone di tutto rispetto.

La voglia di sorridere sarà elevata all’ennesima potenza dopo che, anche stavolta, l’associazione culturale Palco Uno, con il patrocinio del Comune di Santa Croce Camerina, ha inserito in calendario quattro lavori di notevole spessore. Un lavoro di selezione certosino compiuto dal direttore artistico per proporre rappresentazioni di spessore che si pongano l’obiettivo di assicurare il massimo buonumore a tutti coloro che decideranno di partecipare. Si comincia il 26 luglio con Agata che sarà proposta dalla compagnia Urban Theater Company di Catania. Il 2 agosto, poi, sarà la volta della compagnia Le Maschere di Canicattini Bagni che proporrà uno dei propri cavalli di battaglia, vale a dire “Imprevisti”. Si proseguirà il 9 agosto con un altro classico della risata come “Felici condoglianze”, commedia brillante in due atti che sarà portata in scena dalla compagnia Palco Uno di Ragusa.

E, infine, l’appuntamento del 23 agosto con la compagnia Teatro del Pero di Comiso che proporrà il divertentissimo “Annata ricca, massaru cuntentu” di Nino Martoglio, anche in questo caso un lavoro in due atti. Le commedie prenderanno il via alle 21,30. E, all’insegna dello slogan “Si ride & si mangia”, ogni spettacolo sarà seguito da un’abbondante spaghettata. “Abbiamo potuto appurare come si tratti di una formula vincente – sottolinea Maurizio Nicastro – d’altronde, durante il periodo delle vacanze, la gente vuole soprattutto divertirsi e, quando è possibile, avere l’opportunità di mangiare bene".