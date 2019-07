Dieta speciale per dimagrire in 4 giorni, ecco come funziona: menù

La dieta speciale per dimagrire in 4 giorni si basa su poche e semplici regole. E’ una dieta molto restrittiva e non è adatta a tutti, soprattutto per chi soffre di varie patologie tra cui il diabete.

La dieta speciale per dimagrire 4 kg prevede il consumo di almeno un litro e mezzo di acqua al giorno e l’esclusione di ogni tipo di dolce o snack salato e ogni tipo di bevande alcoliche. ma vediamo cosa si mangia in un esempio di menù della dieta speciale per dimagrire in soli 4 giorni. Primo giorno: colazione con mezza arancia e una tazza di caffè o un tè verde senza zucchero. Pranzo: due uova sode, mezza tazza di fagioli e cipolle cotti in padella. Cena: carne alla griglia, insalata di lattuga e pomodoro e una mela.

Secondo giorno: colazione con mezza arancia e una tazza di caffè o un tè verde zenza zucchro. Pranzo: zucca cotta alla griglia, cavolfiore lesso e mezzo bicchiere di succo di mela senza zucchero. Cena: petto di pollo alla griglia, insalata di lattuga e pomodoro. Terzo giorno: colazione con mezza arancia e una tazza di caffè o un tè verde senza zucchero. Pranzo: un hamburger alla griglia, insalata di lattuga e sedano e una mela. Cena: petto di pollo alla griglia, insalata di lattuga e radicchio e un succo di prugne. Quarto giorno: colazione con mezza arancia e una tazza di caffè o un tè verde senza zucchero. Pranzo: due uova sode, asparagi lessi e insalata di lattuga e pomodori. Cena: carne alla griglia, insalata verde e pomodorini e una macedonia di frutta.

Tra le regole per dimagrire in 4 giorni con la dieta speciale c’è anche quella che prevede un abuona e regolare attività fisica giornaliera. Inoltre è fondamentale bere ogni giorno almeno un litro e mezzo di acqua naturale fuori dai pasti ed in particolare due bicchieri di acqua appena alzati, uno prima di ogni pasto, uno nel pomeriggio e uno prima di coricarsi. La dieta speciale è basata sull'interazione di diversi alimenti e si raccomanda di seguire solo per quattro giorni e solo dopo aver sentito il proprio medico di famiglia.

Per dimagrire in 4 giorni con la dieta speciale bisogna mangiare delle porzioni normali e condire carne e verdure con limone e un cucchiaino di olio extravergine di oliva. Come facciamo sempre nelle diete pubblicate sul nostro sito raccomandiamo di chiedere il parere del proprio medico o di uno specialista prima di cominciare qualsiasi regime alimentare dietetico, soprattutto se si soffre di varie patologie tra cui il diabete. La dieta sopraelencate è indicativa e non va seguita senza aver chiesto il parere di uno specialista.

Infine ricordiamo che la dieta va sempre preparata da un medico specialista in base alla singola persona.