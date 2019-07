Dieta dimagrante equilibrata per dimagrire mangiando

La dieta dimagrante equilibrata può far dimagrire fino a 3 kg in una settimana. Si basa su una alimentazione varia che prevede il consumo di molta frutta e verdura ogni giorno.

La dieta dimagrante equilibrata è una dieta semplice da seguire per perdere peso mangiando e senza patire la fame. Ma vediamo cosa si mangia in un esempio di menù settimanale nella dieta dimagrante equlibrata per dimagrire fino a 3 kg. Lunedì: pranzo con una frittata preparata con due uova e con erbette, cucinata in una padella antiaderente; 200 g di insalata mista con due cucchiaini di olio; 30 g di pane. Cena: passato di verdura; 70 g di ricotta; 30 g di pane integrale. Martedì: pranzo con un uovo alla coque, 300 g di verdure miste al forno; 30 g di pane integrale.Cena : 150 g di carne ai ferri e 50 g di riso bollito, 150 g di insalata mista condita con un cucchiaino di olio, 30 g di pane integrale.

Mercoledì: pranzo con 200 g di vitello ai ferri, 150 g di finocchi conditi con due cucchiaini di olio, 30 g di pane integrale.Cena : 50 g di pasta al pomodoro e basilico; 300 g di zucchine e cipolle cucinate al forno; 30 g di pane integrale. Giovedì: pranzo con una porzione di riso con verdure a piacere, 150 g di insalata mista con 30 g di pane integrale. Cena: 200 g di dentice ai ferri, una porzione di verdure alla griglia e una fettina di pane integrale o di segale. Venerdì: pranzo con una porzione di riso con gamberetti, 150 g di insalata mista condita con un cucchiaino di olio e 30 g di pane integrale. Cena: 150 g di petto di tacchino alla piastra, una porzione di spinaci lessati conditi con parmigiano e una fetta di pane integrale o di segale.

Sabato: pranzo con un passato di verdure con 30 g di pane abbrustolito, 100 g di formaggio in fiocchi, 30 g di pane integrale.Cena: insalatona preparata con 50 g di tonno sgocciolato, un uovo sodo, 100 g di patate lessate, lattuga, pomodori, sedano e condita con due cucchiaini di olio, 30 g di pane integrale. Domenica: menù libero. Come facciamo sempre nelle diete pubblicate sul nostro sito raccomandiamo di chiedere il parere del proprio medico o di uno specialista prima di cominciare qualsiasi regime alimentare dietetico, soprattutto se si soffre di varie patologie tra cui il diabete. La dieta sopraelencate è indicativa e non va seguita senza aver chiesto il parere di uno specialista. Infine ricordiamo che la dieta va sempre preparata da un medico specialista in base alla singola persona.