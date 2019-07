Bando di lavoro dell'Asp di Ragusa per altre figure professionali

L'Asp di Ragusa ha pubblicato un avviso pubblico per titoli per la formazione di graduatorie urgenti per il conferimento di incarichi a tempo determinato per i seguenti profili professionali: Operatore tecnico, cat. B, pittore Edile, applicatore dei sistemi a secco, falegname, fabbro, serramentista, idraulico, muratore, elettricista, cuoco, autista.

Non possono accedere all’impiego coloro che siano stati esclusi dall’elettorato attivo e che abbiano condanne penali che comportino l'interdizione dai pubblici uffici. E' necessario l'assolvimento dell’obbligo scolastico o diploma di istruzione secondaria di primo grado ed il possesso della qualifica professionale specifica. La partecipazione alla selezione avviene esclusivamente mediante compilazione di un modulo di domanda online al link https://candidature.software-ales.it/site/signin. Le domande di partecipazione alle selezioni dovranno essere inviate entro le ore 23:59:59 del giorno 31 luglio 2019. Entro il termine di presentazione della candidatura l’applicazione informatica consentirà di modificare, anche più volte, i dati già inseriti.

La data di trasmissione della domanda via Internet è comprovata da apposita ricevuta elettronica. Ai sensi del comma 4 dell’art. 49 L.R. 15/2004, l’Azienda nella formulazione della graduatoria darà priorità ai candidati che vantano il requisito della residenza nella provincia di Ragusa da almeno 6 mesi. La graduatoria avrà validità triennale.